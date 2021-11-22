Diş hekimleri, Dünya Diş Hekimleri Günü kapsamında icra ettikleri meslek dolayısıyla ihya edilmektedir. Dünya çapında kutlanan bu gün, Türkiye'de ilk diş hekimliği okulunun kurulduğu günde kutlanmaya başlamıştır. Peki, Dünya diş hekimleri günü ne zaman?

DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Diş Hekimleri Günü 2021: 22 Kasım, Pazartesi

DÜNYA DİŞ HEKİMLİĞİ GÜNÜ NEDİR?

Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır.

Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan tüm diş hekimlerimizin "Dünya Diş Hekimliği Gününü" kutluyoruz.

Bu vesile ile Sağlık Bakanlığı olarak Ağız ve Diş Sağlığına ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları bilgilerinize sunuyoruz.

"Ağız ve diş sağlığı bireyin vücut sağlığını doğrudan etkilemektedir. Ağız ve diş sağlığı korunmadığında birçok hastalığı beraberinde getirmektedir. Tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verecek çalışmalar yürütüyoruz. Diş çürüğü olmayan ağız ve diş sağlığı yerinde bir toplum hedefliyoruz.

Bu hedefe ulaşabilmek için aşağıdaki uygulamaları yürütüyoruz.

1- Ağız ve diş sağlığının öneminin anlaşılması ve toplum bilincinin oluşturulması,

2- Anne adayından başlayarak gebelik döneminde annenin ve bebeğin ağız ve diş sağlığı konusunda düzenli takibinin yapılması,

3- Kişilerin ağız hijyenine önem vermelerinin sağlanması, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinmesi, diş ipi kullanımının yaygınlaştırılması

4- Koruyucu diş tedavi uygulamaları olan flor uygulaması ve fissür örtücülerinin öneminin anlaşılması

Bu kapsamda öncelikli risk gruplarının 0-3 yaş grubu çocukların ebeveynleri, hamileler engellilerin aile hekimleri aracılığı ile periyodik muayenelerini takip etmeyi amaçlıyoruz.

İlköğretim okullarımızda geçtiğimiz yıl 2.840.186 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapılmıştır.

Bakanlığımız ağız ve diş sağlığı hizmetlerini; 6 ağız ve diş sağlığı hastanesi,124 ağız ve diş sağlığı merkezi, 109 diş tedavi ve protez merkezi 753 ağız ve diş sağlığı polikliniği ile vermektedir.

Ağız Diş Sağlığı Merkezlerimiz bünyesinde evde sağlık birimleri kurulmuş olup, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamındaki hastalara ihtiyaç duydukları ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmektedir.

Ülke genelinde sağlık tesislerimize 2013 yılının ilk altı ayında 16.554.178 müracaat olmuş, bu başvuran hastalara 4.369.977 dolgu, 3.104.719 sabit protez, 669.952 hareketli protez, 996.363 kanal tedavisi uygulanmıştır.

Engelli vatandaşlarımızın genel anestezi altında tedavi edilebilmeleri için, Türkiye genelinde tüm Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Devlet Hastaneleri ile protokol yapmıştır. Bu uygulama ile engelli hasta sayısında 2.5 kat artış gözlenmiştir. 2013 yılı ilk 6 ayında 34.759 engelli hastaya genel anestezi ile diş tedavisi yapılmıştır."

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