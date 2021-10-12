Deprem: Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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BBC

Deprem: Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BBC - Haberler | Dünya
Deprem: Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirildi.

Atina Gözlemevi yaptığı yazılı açıklamada, depremin 09:24 GMT'de meydana geldiğini ve merkez üssünün Atina'nın 405 kilometre güneydoğusunda ve Girit adasındaki Zakros köyüne 24 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti. Depremin derinliğinin 2 km olduğu belirtildi.

Depremin Girit'in yanı sıra, Ege Denizi'ndeki Oniki Adalar'da, Kıbrıs'ta ve Rodos Adası'nda da hissedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Girit'in doğusundaki Xerokampos köyünde bir kilisenin yıkıldığı görüldü.

Yunan sismolog Gerassimos Papadopoulos Skai radyosuna verdiği demeçte, "(Depremin) merkez üssü denizde, yerleşim yerlerinden çok uzakta" dedi.

Reuters'a konuşan bir iftaiye görevlisi "Yaralanan yok, eski binalarda hafif hasarlar yaşanmış olabilir" dedi.

Girit'in en büyük şehri Heraklion'da halk sokaklara çıktı.

Girit adasında 27 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmış, bazı evler de hasar görmüştü.

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