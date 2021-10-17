Deniz kenarında korkunç tablo! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu - Haberler
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Deniz kenarında korkunç tablo! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Galler'deki bir plaja gidenler kıyıda gördükleri manzarayla büyük şaşkınlığa uğradı. Onlarca fok yavrusu, kafası kesilmiş halde bulundu. Yetkililer, fokların ölüm nedenini araştırıyor.

Galler'de bulunan Gwynedd Harlech Plajı'na gidenler, sabah saatlerinde gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Onlarca fok yavrusu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı deniz kenarında kafaları kesilmiş şekilde bulundu. Bölgedeki vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi.

"NORMALİN DIŞINDA BİR DURUM"

Deniz Çevresel İzleme'den (MEM) Matt Westfield, aynı bölgede 3 tane daha fok yavrusunun ölü bulunduğunu belirterek, "Gerçekten ilginç ve normalin dışında bir durum. Yavru fokların nasıl bu hale geldiğini araştırıyoruz. Boğa foklarının yavruları kafalarını ısırarak öldürdüğüne dair artan raporlar var. İncelemelerimiz devam ediyor" dedi.

BİRÇOK KURULUŞ BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Yavru fok balıklarının kıyıda ölü bulunmasının ardından Galler Doğal Kaynaklar ve İngiliz Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma Derneği gibi kurumlar ortaklaşa çalışma başlattı. Kurumların konuyla ilgili gerçekleştirecekleri araştırmanın ardından detaylı bir rapor yayınlanacak.

Deniz kenarında korkunç tablo! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu

Deniz kenarında korkunç tablo! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu

Deniz kenarında korkunç tablo! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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