Cumhurbaşkanı Erdoğan veda ziyaretine gelen Merkel'e övgüler yağdırdı! Konuşmasını Almanca bitirdi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel veda ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan ile Merkel görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Merkel'e tüm desteği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'ye övgüler yağdırarak "İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Sayın Merkel ile ikili diyaloğumuz bölgesel konuların çözüme kavuşturulmasında da rol oynadı. 26 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının Alman halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu.

"BUNDAN SONRA DA DOSTLUĞUMUZA KATKI SAĞLAYACAĞINA EMİNİM"

Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan onca zorluğa rağmen Merkel'in çalışmalarını her zaman hatırlayacağız. Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesine ilişkin görüşlerimizi teyit ettik. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yanını temsil ediyor. Bu yıl işgücü anlaşmasının 60. yıldönümüdür. Türk toplumunun emeklerini bu vesileyle bir kez daha takdir ediyoruz. Irkçılık, ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunu olmaya devam ediyor. Etkin tedbirler alınması büyük önem taşıyor. Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna katkı sağlayacağına eminim." ifadelerini kullandı.

ALMANCA TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan'ın konuşmasının sonunda, Almanca "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Danke schön" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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