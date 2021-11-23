Dünya Çocuk Hakları Konak'ta savunuldu

KONAK, İZMİR (Bültenler) - Batur, "Çocuklarımızı korumanın bir yolunu hep birlikte bulmak zorundayız. Ülkemizde özellikle dezavantajlı kesimlere daha iyi bir yaşam kurmak için hepimizin daha aydınlık, daha mutlu yarınları için yürüyecek yolumuz uzun. Gün, içimizi karartma günü değil, doğru adımlar atma zamanıdır. Omuz omuza yürüme zamanıdır" dedi.

Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi'nin Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği basın açıklaması Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşti. 'Benim de Haklarım Var' başlığı altında düzenlenen açıklamaya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü ve Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Nuri Köse, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Menemen Kent Konseyi Başkanı Sebahattin İpektepe, Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı, Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman, Mardin Kızıltepe Kent Konseyi Başkanı Aslan Başboğa, Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Semih Eliaçık ve Çocuk Meclisi Üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve İzmir ve Konak Kent Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeleri ve meclis başkanları katıldı. Basın açıklaması öncesi konuşma yapan Başkan Batur, Türkiye'de çocuk olmak, Türkiye'de kadın olmak gerçekten çok zor. Bu düzen artık değişmeli diyoruz. Başka bir çıkış yolumuz yok" dedi.

Çocuk hakları sözleşmesi kağıt üzerinde kalmasın

Konuşmasında çocukların eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik ve cinsel sömürüye karşı haklarını tanımlayan sözleşmenin kağıt üzerinde kalmaktan çıkıp, bir an evvel uygulanması gerektiğini ifade eden Başkan Batur, "Aslında bugün coşkuyla çocuklarımızın gününü kutlamak isterdik ama kutlamak için çok büyük nedenler yok. Bugün dünyanın pek çok yerinde çocuk haklarının acımasızca ihlal edildiği bir düzen var. Ülkemizde de durum farklı değil. Gün geçmiyor ki, bir çocuğumuza dair yüreğimizi yakan bir haber almayalım. Soruyorum, ülkemizde çocuklarımızı koruyabiliyor muyuz? Büyük çoğunlukla cevabınız hayır. Son dönemde çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve cinsel istismar vakalarında artış olduğunu görüyoruz maalesef" dedi.

Batur: Omuz omuza yürüme zamanı

Karamsarlığa kapılmadan hep birlikte çocukları korumak, onları aydınlık bir geleceğe büyütmek için omuz omuza vermeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de çocuk olmak, Türkiye'de kadın olmak gerçekten çok zor. Bu düzen artık değişmeli diyoruz. Başka bir çıkış yolumuz yok.Kadınlarımızı, çocuklarımızı korumanın bir yolunu hep birlikte bulmak zorundayız. Ülkemizde özellikle dezavantajlı kesimlere daha iyi bir yaşam kurmak için hepimizin daha aydınlık, daha mutlu yarınları için yürüyecek yolumuz uzun. Gün, içimizi karartma günü değil aslında, ülkemizin gerçeklerini bilerek doğru adımlar atma zamanıdır. Yeni bir sürece doğru omuz omuza yürüme zamanıdır."

Mumcu: Çocuk şarkıları kulaklarda yankılanmalı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un konuşmasının ardından 'Benim de Haklarım Var' başlıklı basın açıklamasını Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu gerçekleştirdi. Mumcu, basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde tüm yaşam, hayatta kalma, fiziksel, zihinsel, manevi, psikolojik ve toplumsal açılardan tam potansiyellerine ulaşacak şekilde gelişme hakları olduğu beyan edilmektedir. Ancak dünyadaki tüm eşitsizliklerden çocukların daha fazla etkilendiği gerçeği beyannamenin taahhüt ettiği dünyayla örtüşmediği de bir gerçektir. Savaşların bitmediği bir dünyada çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sunamayız. Savaşın, sömürünün, eşitsizliklerin, paranın ve rant hırsının olmadığı bir dünyada haklarına kavuşmuş çocukların şarkıları kulaklarımızda yankılanacaktır. Çocukların haklarını korumak zorunda kalmayacağımız günlere olan inancımızla Çocuk Hakları Günü'nü selamlıyoruz."

Çocuk haklarına dikkat çekildi

Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Semih Eliaçık da 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen, 1995 yılında imzalayarak yürürlüğe koyduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na Dair Sözleşme'de yer alan çocuk haklarını okudu. Basın açıklamasına katılanlara üzerinde Çocuk Hakları'nın birer maddesinin yazılı olduğu pankartlar verilerek çocuk haklarına dikkat çekildi.

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