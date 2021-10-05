Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir - Haberler
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Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir

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Hubey vilayetindeki PCR laboratuvarlarında yapılan araştırmanın sonuçları Çin hükümetini kızdırdı. Hükümet, "Koronavirüsün 2019'da yayıldığı kanaatine vardık" şeklinde ifadeler bulunan rapor için "Gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Koronavirüs salgını ilk vakadan bu yana dünya genelinde büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Salgının ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı soruları ise henüz yanıt bulmuş değil. Hubey vilayetindeki Pcr laboratuvarlarında hazırlanan bir rapor Çin hükümetini kızdırdı. Hükümet yetkilileri, raporu yazanlara sert çıktı.

Rapor göre virüs 2019 yazında Çin'in Hubey vilayetinin başkenti Vuhan'da yayılmaya başlamış olabilir. Hubey vilayetindeki PCR laboratuvarlarına ekipman alımıyla ilgili sözleşmeleri esas alan şirket, 2019 yılında giderlerin bir önceki yıla kıyasla ikiye katlandığına, özellikle 2019 yazında önemli bir artış olduğuna dikkat çekti.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, raporda, "Analiz edilen verilere dayanarak virüsün Vuhan'da 2019 yazında aktif olarak yayıldığı sonucuna vardık. Mayıs ayında harcamalarda görülen artışın, bunu olası bulaşma için en erken başlangıç tarihini gösterdiğine düşünüyoruz" denildi. Telegraph, analiz sonuçlarının halihazırda ABD hükümet yetkililerine iletildiğinin altını çizdi.

Rapora tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in salgının başlangıcını gizlemeye çalıştığına dair bu yeni suçlamayı reddetti. Bakanlıktan Bloomberg'e yapılan açıklamada, araştırmanın daha önce hastanelerin yakınındaki trafik yoğunluğu, internette yapılan 'öksürük', 'ishal' aramalarının sayısı baz alınarak daha önce yapılan benzer araştırmalar gibi şaibeli olduğu vurgulandı.

Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir
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