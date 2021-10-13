Çin'den sonra bu sefer de Japonya! İnsandan insana bulaşan

Çin'de ortaya çıkan ve geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs henüz tam anlamıyla atlatılamamışken, bu sefer de Japonya'dan kötü haber geldi. Japon bilim insanları, keneden insana geçen ve bulaşıcı olduğu belirlenen Yezo adlı virüs tespit etti.

KANDAKİ HÜCRELERİ AZALTIYOR

Yeni virüs, kendini kandaki pıhtı hücreleri ile akyuvarların azalması ve beraberinde ateşle belli eden bir hastalığa sebep oluyor. Hokkaido Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar ve meslektaşlarının yaptığı keşif, Nature Communications bülteninde yayımlandı.

EN AZ 7 KİŞİYE BULAŞTI

Hokkaido Üniversitesinin Uluslararası Zoonoz Denetim Enstitüsünde virüsbilimci olan Keita Matsuna, "Bu yeni virüs 2014 yılından beri Japonya'da en az yedi kişiye bulaştı" dedi. Fakat şimdiye kadar herhangi bir ölümlü vaka doğrulanmadı.

KENE ISIRIĞIYLA BAŞLADI

Yezo virüsü, 2019 yılında bir eklembacaklı tarafından ısırılan 41 yaşındaki bir adamın ateş ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmasından sonra keşfedildi. Eklembacaklının, hastayı Hokkaido civarındaki bir ormanda yürürken ısırdığı tahmin ediliyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞTI

Adam iki haftalık tedavinin ardından taburcu edilse de, yapılan testler bulaşın bölgedeki kenelerin taşıdığı bilinen virüslerden kaynaklanmadığını gösterdi. Ertesi yıl yine bir kenenin ısırmasından sonra benzer belirtiler sergileyen ikinci bir hasta daha ortaya çıktı.

YEZO İSMİ VERİLDİ

İki hastanın kan numunelerinden izole edilen virüslerde genetik analiz uygulanmasından sonra, Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü gibi patojenleri de barındıran bir nairovirüs sınıfı olan yeni bir ortonairovirüs tipi bulundu. Bilim insanları bu yeni türe, virüsün keşfedildiği yer ve ülkenin kuzeyinde bulunan büyük bir ada olan Hokkaido'nun Japonca'daki tarihi adı Yezo ismini verdiler.

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