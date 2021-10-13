Çin'den sonra bu sefer de Japonya! İnsandan insana bulaşan 'Yezo' virüsü tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'den sonra bu sefer de Japonya! İnsandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkmasının ardından bu sefer de Japonya'da Yezo adı verilen virüs tespit edildi. Uzmanlar, kenelerden geçen bu hastalığın insandan insana da bulaştığını söylüyor. Hastalık üzerindeki çalışmalar hızlandırıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs henüz tam anlamıyla atlatılamamışken, bu sefer de Japonya'dan kötü haber geldi. Japon bilim insanları, keneden insana geçen ve bulaşıcı olduğu belirlenen Yezo adlı virüs tespit etti.

Yeni virüs, kendini kandaki pıhtı hücreleri ile akyuvarların azalması ve beraberinde ateşle belli eden bir hastalığa sebep oluyor. Hokkaido Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar ve meslektaşlarının yaptığı keşif, Nature Communications bülteninde yayımlandı.

Hokkaido Üniversitesinin Uluslararası Zoonoz Denetim Enstitüsünde virüsbilimci olan Keita Matsuna, "Bu yeni virüs 2014 yılından beri Japonya'da en az yedi kişiye bulaştı" dedi. Fakat şimdiye kadar herhangi bir ölümlü vaka doğrulanmadı.

Yezo virüsü, 2019 yılında bir eklembacaklı tarafından ısırılan 41 yaşındaki bir adamın ateş ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmasından sonra keşfedildi. Eklembacaklının, hastayı Hokkaido civarındaki bir ormanda yürürken ısırdığı tahmin ediliyor.

Adam iki haftalık tedavinin ardından taburcu edilse de, yapılan testler bulaşın bölgedeki kenelerin taşıdığı bilinen virüslerden kaynaklanmadığını gösterdi. Ertesi yıl yine bir kenenin ısırmasından sonra benzer belirtiler sergileyen ikinci bir hasta daha ortaya çıktı.

İki hastanın kan numunelerinden izole edilen virüslerde genetik analiz uygulanmasından sonra, Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü gibi patojenleri de barındıran bir nairovirüs sınıfı olan yeni bir ortonairovirüs tipi bulundu. Bilim insanları bu yeni türe, virüsün keşfedildiği yer ve ülkenin kuzeyinde bulunan büyük bir ada olan Hokkaido'nun Japonca'daki tarihi adı Yezo ismini verdiler.

Çin'den sonra bu sefer de Japonya! İnsandan insana bulaşan
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Dünya Sağlık Örgütü'nden 3. doz aşı tepkisi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden 3. doz aşı tepkisi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor

 İlk oral antiviral koronavirüs ilacı Molnupiravir için acil kullanım izni başvurusu yapıldı

İlk oral antiviral koronavirüs ilacı Molnupiravir için acil kullanım izni başvurusu yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Işıl Sergen Düm Tek Tek Burak Sergen
Spor Sergio Perez Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çin'den sonra bu sefer de Japonya! İnsandan insana bulaşan 'Yezo' virüsü tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:39:34. #1.17#