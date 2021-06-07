Dünya Çevre Günü Münasebetiyle Sayın Valimiz'e Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Çevre Günü Münasebetiyle Sayın Valimiz'e Ziyaret

Dünya Çevre Günü Münasebetiyle Sayın Valimiz'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın ve beraberindeki şube müdürleri Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın ve beraberindeki şube müdürleri Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette; Çevre Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılacak etkinlikler ve kurumun çalışmaları hakkında Sayın Valimize bilgiler verdi.

İl Müdürü Selçuk Aydın ve beraberindeki heyete teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Valimiz Sayın Mehmet Makas, yeni nesillere daha yaşanabilir temiz yarınlar bırakabilmenin, çevreyle ilgili sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olduğunun altını çizerek, Dünya Çevre Gününü kutladı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Çevre Günü Münasebetiyle Sayın Valimiz'e Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:15:39. #1.16#

title