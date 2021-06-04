Dünya Çevre Günü, Beylikdüzü'nde renkli görüntülere sahne oldu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileriyle bir araya geldi.

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerin cam şişe, karton ve plastik gibi geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturduğu serginin yanı sıra boyama atölyeleri, drama gösterisi ve masal atölyesi gerçekleşti.

Temiz bir gelecek ve daha yeşil bir Beylikdüzü için doğaya yatırım yapan Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü renkli etkinliklerle kutladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi'nde düzenlenen programa, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım sağladı. Etkinlik kapsamında minik öğrencilerin cam şişe, karton ve plastik gibi geri dönüştürülebilir materyalleri kullanarak hazırladığı serginin yanı sıra boyama atölyeleri, "Çöp Değil" konulu drama gösterisi ve masal atölyesi gerçekleşti. Oldukça keyifli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar Başkan Çalık'a, CD'lerden hazırladıkları Atatürk portresi ile kartonlardan yaptıkları çerçeveyi hediye etti. Program sonunda çocuklar, Beylikdüzü Belediyesi'nin 7'den 70'e herkesin kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirdiği Gezici Kütüphaneyi gezdi.

Çalık, "Gelecek nesillere bu kenti daha güzel bir şekilde emanet edeceğiz"

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Çalık, "Bugünlerde doğanın çığlığını hep birlikte duyuyoruz ve bu çığlığa herkesin kulak vermesini istiyorum. Gelecek nesillere kaynaklarımızı hasarsız bir şekilde devretmek için görev başındayız. Türkiye'de güzel ve huzurlu günleri çocuklarımızla birlikte kuracağız. Evlatlarımız için çok büyük projelerle hizmet üretmeye devam edecek ve bizden sonraki nesillere bu kenti daha güzel bir şekilde emanet edeceğiz. Çocuklarımız da bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacaktır. Etkinlikte başta Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler