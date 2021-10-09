Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadelesi ve sınır koruma faaliyetleri sürerken, Abd Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla 2019'da yayınlanan OHAL Kararnamesi'ni uzatıldı. DEAŞ'la mücadele eden Türkiye'nin ABD tarafından mücadeleyi zorlamasıyla suçlanmasının ardından, kararnamenin bir yıl daha uzatılmasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonları yapan Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'la mücadeleyi baltaladığı, sivilleri tehlikeye attığı suçlamalarına karşın Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin dürüst olmadığını söyledi.

"TERÖRİSTLERE ÇOK İYİ DESTEK VERİYORLAR"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin teröristlere operasyonları için "Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ABD'yi tehdit ediyor" şeklinde yazdığı mektuba da tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz." dedi.

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