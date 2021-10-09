Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması ve Türkiye'ye yönelik açıklamaları üzerine, "ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar." dedi.

Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadelesi ve sınır koruma faaliyetleri sürerken, Abd Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla 2019'da yayınlanan OHAL Kararnamesi'ni uzatıldı. DEAŞ'la mücadele eden Türkiye'nin ABD tarafından mücadeleyi zorlamasıyla suçlanmasının ardından, kararnamenin bir yıl daha uzatılmasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonları yapan Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'la mücadeleyi baltaladığı, sivilleri tehlikeye attığı suçlamalarına karşın Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin dürüst olmadığını söyledi.

"TERÖRİSTLERE ÇOK İYİ DESTEK VERİYORLAR"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin teröristlere operasyonları için "Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ABD'yi tehdit ediyor" şeklinde yazdığı mektuba da tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz." dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü! 'Havana Sendromu' ülkeyi alarma geçirdi

ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü! "Havana Sendromu" ülkeyi alarma geçirdi

 Joe Biden: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri zarar veriyor

Joe Biden: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri zarar veriyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Marcao Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 13:53:43. #1.11#