Dünya bunu konuşuyor! Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü - Haberler
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Dünya bunu konuşuyor! Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

TikTok'ta paylaşılan bir video, günün en çok izlenenleri arasına girdi. Dünya genelinde büyük etki yaratan videoda, kapı aralığından bakan bir yaratık olduğu görülüyor. Bu yaratığın, Goblin olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya paylaşım platformu TikTok'ta yayınlanan videolar, dünya genelinde büyük etki yaratmaya devam ediyor. Son olarak @lastdayznow adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya çıkarılan ve TikTok'taki bir hesap tarafından paylaşılan video, tüm dünyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Söz konusu videoda, terk edilmiş bir evde kapı aralığından bakan yaratığın görüntüsü yer alıyor. İnsana göre çok daha kısa olduğu görülen yaratığın sivri kulakları dikkat çekiyor.

Dünya bunu konuşuyor! Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü

Yayınlanmasının ardından sosyal medyada kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme alan videodaki yaratık hakkında ürküten iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan birine göre, videodaki yaratığın bir Goblin olduğu öne sürüldü.

Klibin gerçek olduğuna inananlar kadar, kurgu olduğuna inananlar da var. Ancak kliple ilgili henüz bir teyit yapılmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Goblinlere inandıklarını dile getirdi.

Goblinler, kötü ruhlu, huysuz, zararlı, tuhaf-çirkin vücutlu, cin ahalisinden bir hayalet türüdür. Boyu bir cüceninki ile bir insanınki arasında değişik uzunluklarda olabilir. Yer aldıkları hikâyeye ve kültüre göre, Goblinlere değişik yetenekler ve şekiller atfedilir.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (5)
Aykut Kalanoğlu:Yaratıkkkkk korktunuzmu ? korkmadınız mı ? lan kim çekti bu korkunç videoyu ? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
CEZA :Ev terkedilmişse video nerden çekildi videokapanmı kurmuşlar kim gelecek diye.. videoyu cekende yaratığa doğru gidiyor maşallah Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
hkt:Kedidir o kedi !!! Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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