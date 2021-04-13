Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar
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Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar

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Hindistan ve Çin arasında sıkışmış küçük bir Himalaya Krallığı olan Butan, 27 Mart'tan bu yana yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 93'ünü aşıladı. 800 bin kişilik nüfusunun yüzde 62'sini aşılamayı başaran ülkede, başarının sırrının yalnızca düşük nüfus olmadığı ve "desuups" olarak bilinen adanmış gönüllülerinin önemli rol oynadığı belirtildi. Aşının ilk 150 bin dozunu Ocak ayında komşu Hindistan'dan alan Butan'da aşılama tarihleri de Budist astrolojisindeki önemli tarihlere denk getirildi.

Butan, 27 Mart'tan bu yana yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 93'ünü aşılarken, 800 bin kişilik nüfusunun yüzde 62'sini aşılamış oldu. Butan'da aşının hızla yaygınlaşması, onu yaklaşık 100 bin kişilik nüfusunun yüzde 66'sını aşılayan Seyşeller'in hemen arkasına yerleştirdi.

BAŞARISINDA SADECE DÜŞÜK NÜFUSU ETKİLİ OLMADI

Bununla birlikte, az nüfusa sahip olması Butan'ın hızlı hareket etmesine yardımcı oldu, ancak başarısı aynı zamanda "desuups" olarak bilinen adanmış gönüllülerine ve daha önceki aşılama çalışmaları sırasında kullanılan kurulu soğuk zincir depolarına da atfedildi.

Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar

AŞILAMA TARİHLERİ BUDİST ASTROLOJİSİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİYOR

Butan, AstraZeneca/Oxford aşısının ilk 150 bin dozunu Ocak ayında komşu Hindistan'dan aldı, ancak dozlar Budist astrolojisindeki önemli tarihlere denk gelecek şekilde Mart ayı sonundan itibaren dağıtıldı.

İlk doz, Maymun Yılı'nda doğan bir kadın tarafından Budist duaları ve ilahiler eşliğinde uygulandı. Ülkede ilk kez aşılanan 30 yaşındaki Ninda Dema, "Bugün attığım bu küçük adım hepimizin bu hastalıktan kurtulmamıza yardım etsin" dedi.

NTV'nin haberine göre Butan Sağlık Bakanlığı sekreteri Dr. Pandup Tshering ise ülkenin tüm nüfusunu kapsayacak kadar yeterli dozda aşıya sahip olduklarını söyledi.

Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar

SALGINDA YALNIZCA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer taraftan Butan, pandemi başladığından bu yana Covid-19 kaynaklı 910 vaka ve bir ölüm kaydetti. Ülke ayrıca, yurt dışından gelen herkese 21 günlük zorunlu karantina uyguluyor. Tshering, tüm okulların ve eğitim kurumlarının açık olduğunu ve Kovid-19 protokollerine uygunluk açısından izlendiğini söyledi.

Himalayalarda kalan son Budist krallığı olan Butan, 17 Aralık 1907 tarihinde mutlak bir monarşiden demokratik, anayasal bir monarşiye geçiş yaptı.

Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar
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Haber Yorumları (1)
OKAN IMAN: 800 bin nufusu ebem gezerek aşılar.BiZim Keçiören nufusü 900 bin Türkiye gibi 90 milyonu gelde aşıla
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