Dünya bu olayı konuşuyor! İki kadın televizyon canlı yayınında en uzun öpüşme rekorunu kırdı - Haberler
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Dünya bu olayı konuşuyor! İki kadın televizyon canlı yayınında en uzun öpüşme rekorunu kırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Avustralya'da yayın yapan bir televizyon programında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bir olay yaşandı. Brooke Blurton ve Jamie-Lee Dayz isimli kadınlar, 5 dakika boyunca öpüşerek bu alanda rekor kırdı. Programın ardından sosyal medyada konuyla ilgili binlerce Tweet atıldı.

Avustralya'nın Sidney kentinden yayın yapan bir televizyon kanalında yayınlanan The Bachelorette isimli programda tarihe geçen anlar yaşandı. Brooke Blurton ve Jamie-Lee Dayz adlı iki kadın, canlı yayında 5 dakika boyunca öpüşerek dünyanın en uzun öpüşme rekorunu kırdı.

PROGRAM ÜNLÜ TEPEDE YAPILDI

Guinness Rekorlar Kitabı gözlemcilerinin de hazır bulunduğu program, Sydney Tower Eye Tepesi'nde gerçekleştirildi. Tarihe geçen bu anların sunuculuğunu Osher Günsberg yaptı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Programın ardından sosyal medya adeta yıkıldı. İzleyiciler tarihi anlarla ilgili çok sayıda Tweet attı. Kimileri kadınların yaptığını "Ahlaka aykırı" bulurken kimileri ise destek mesajı attı. Görüntülerin milyonlarca izlenme aldığı belirtildi.

Dünya bu olayı konuşuyor! İki kadın televizyon canlı yayınında en uzun öpüşme rekorunu kırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İki kadın televizyon canlı yayınında en uzun öpüşme rekorunu kırdı

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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