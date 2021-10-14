Bu da yeni akım! Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor

Gençler arasında son dönemde yayılan ve daha çok ilişkide ekonomik boyutları öne çıkaran "Sugar Dadyy" akımı, bu sefer tersine döndü. 44 yaşındaki TikTok kullanıcısı Julie, sosyal medya hesabından kendisinden 15 yaş küçük erkek arkadaşıyla birlikte yaşadıklarını anlattı.

15 BİN STERLİN MAAŞ VERİYOR

Julie isimli kadın, kendisinin bir "Sugar Mama" olduğunu belirterek, erkek arkadaşının isteklerini yapması karşılığında aylık 15 bin sterlin, Türk lirasına karşılık gelen 188 bin TL'lik maaş ödemesi yaptığını söyledi.

AYNI EVDE KALIYORLAR

Kadın, erkek arkadaşının her türlü ihtiyacını karşıladığını ve şu anda ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi. Julie, erkek arkadaşının bazı şeyleri eksik yaptığında maaşını düşürdüğünü ifade etti. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde havuzu temizlemeyi unutan adam, eksik maaş aldı.

"OĞLUMLA KARIŞTIRILIYOR"

Julie, erkek arkadaşının oğluyla karıştırıldığını belirterek, "Bizi görenler anne ve oğlu sanıyor. Gerçeği öğrendiklerinde de büyük şaşkınlığa uğruyorlar. Üstelik ona maaş ödediğimi duyanlar ise bunun bir çılgınlık olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

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