Brezilya Parlamentosu, Bolsonaro'yu 9 suçla itham eden raporu onayladı

Brezilya Parlamentosu, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Covid-19 can kayıplarından sorumlu tutan ve insanlığa karşı suç işlediği iddialarının yer aldığı 9 farklı suçla itham eden raporu onayladı.

Senatör Renan Calheiros'nun hazırladığı 1279 sayfalık rapordaki suçlamalarda, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid-19 pandemisini kötü yönettiği, aşı tedariki ve buna bağlı fırsatları değerlendirmediği ve ülkedeki yüksek Covid-19 ölümlerinde pay sahibi olduğu yer aldı. Senatör Humberto Costa ise Bolsonaro hükümetinin aşısız bir şekilde 'sürü bağışıklığı' edinme stratejisinin suç teşkil ettiğini savundu.

Brezilya'da salgının başından bu yana koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 748 bin 984'e ulaştı. Ülkede 20 milyon 944 bin 87 kişi iyileşirken, 606 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Brezilya, ABD'nin ardından koronavirüsten hayatını kaybeden sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda yer alıyor.