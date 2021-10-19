Bill Gates'in şirket çalışanına uygunsuz tekliflerle dolu elektronik postalar gönderdiği iddiası ses getirdi - Haberler
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Bill Gates'in şirket çalışanına uygunsuz tekliflerle dolu elektronik postalar gönderdiği iddiası ses getirdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Bill Gates'in şirket çalışanına uygunsuz tekliflerle dolu elektronik postalar gönderdiği iddiası ses getirdi

ABD'li milyarder iş insanı Bill Gates ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Gates'in Microsoft'un başında olduğu dönemde bir kadın çalışanına flörtöz tavırda ve uygunsuz elektronik postalar yolladığı öne sürüldü. Microsoft üst yönetiminin durumu fark eder etmez kapısını çaldıkları Gates'in elektronik postalarına son vermeyi kabul ettiği ifade edildi. Gates'in basın sözcüsü ise iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates son dönemde boşanma süreciyle uluslararası basının gündeminde sıkça yer aldı.

27 yıllık eşiyle 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacağı merak edilen Gates'i bu sürece götüren sebebin ihanet olduğu iddia edilmişti. Bir Microsoft çalışanıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 65 yaşındaki Gates'le ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

2020'de Microsoft'taki aktif görevini bırakan Gates'in, 2008 yılında bir çalışanıyla girdiği e-posta trafiği şirket yetkililerinin dikkatini çekti. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın iddialarına göre, o dönem halen şirketi yöneten ve evli olan Gates'in gönderdiği e-postalarda flörtöz bir tavır içinde olduğu ve uygunsuz tekliflerde bulunduğu belirtildi.

Microsoft'ta dönemin Başkan Yardımcısı Brad Smith ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lisa Brummel, durumu fark eder etmez Gates'in kapısını çaldı. Gates'in Smith ve Brummel'in uyarıları sonrası e-postalara son vermeyi kabul ettiği ifade edildi.

Guardian gazetesine açıklama yapan Gates'in basın sözcüsü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sözcü, "İddialara gerçek dışı. Bu dedikoduları çıkaran kişilerin konuyla ilgili direkt bilgisi yok" dedi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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