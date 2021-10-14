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Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya

Başkent Beyrut'ta çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalara pek çok sivil vatandaş ve çocuk sokaklarda yakalandı. Mermilerin havada uçuştuğu anlarda bir adamın rahat tavırlarla yürüyerek çatışmayı izlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçileri, 2020 yılında limanda meydana gelen ve 207 kişinin can kaybıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin protesto düzenledi. Protestocuların üzerine ateş açılması sonucu yaşanan çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 32'yi buldu.

SİVİLLER ÇATIŞMALARA SOKAK ORTASINDA YAKALANDI

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah üyelerinin gün boyunca uzun namlulu silah ve roketlerle ateş açtığı çatışmalarda ateş açılan kişilerin ise Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçisi silahlı gruplar olduğu iddia ediliyor. İki grup arasında şehir içinde farklı bölgelere de sıçrayan çatışmalara pek çok sivil sokak ortasında yakalandı. Aileler ve çocukların kurşunlardan saklanmak için arabaların ve duvarların arkasına saklanarak tehlikenin geçmesini bekledikleri görüldü.

Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÇATIŞMAYI İZLEDİ

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir vatandaşın çatışmalar sürerken rahat tavırları dikkat çekti. Kısa zamanda viral olan görüntülerdeki adamın kurşunların havada uçuştuğu anlarda elini kolunu sallayarak yürüdüğü ve kenarda durarak çatışmayı izlediği görülüyor.

Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti

Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti
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Emre İliksiz
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