Belçikalı aile hekimi aşısız hasta kabul etmeyecek: Tıbba güvenmiyorsanız bana da gelmeyin

Belçika'nın ikinci büyük kenti Anvers'te bir aile hekimi, artık Covid aşısı olmayan hastalara bakmayacağını açıkladı. "Aşı olmamanız tıbba güvenmediğinizi gösteriyor, dolayısıyla bu durumda bana da güvenmiyorsunuz" diyen aile hekimi, meslektaşlarından da destek görüyor.

Anvers'teki kamu hastaneleri zinciri ZNA da, hastaların ve toplumun güvenliği açısından artık aşısız personel almayacağını duyurdu.

Covid vakalarının yeniden artışa geçtiği Belçika'da, hastaneye kabul ve pozitif test rakamları, son üç ayın en yüksek noktasına ulaştı.

Bu rakamlarda özellikle büyük kentlerde aşı olmayı reddeden kişilerin payının büyük olduğu belirtiliyor.

Belçika Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Frank Vandenbroucke, Covid-19 salgınında "4. dalganın resmen başladığını" ve bu sürecin oldukça ağır geçeceği uyarısında bulunarak aşı olunması çağrısı yaptı.

Aşılama oranlarının yeterli düzeyde olmadığı Anvers kentinde bir aile hekimi, 1 Ocak'tan itibaren artık aşısız hasta kabul etmeyeceğini duyurdu.

Belçikalı hekim, muayenehanesinin camına astığı duyuruda, "1 Ocak 2022'den itibaren eğer aşı olmadıysanız kendinize başka bir aile hekimi arayın. Aşı olmamanız sizin tıbba, dolayısıyla bana da güvenmediğinizi gösteriyor" dedi.

Aile hekiminin bu kararı ve duyurunun yer aldığı fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması, olumsuz tepkilerle yol açtı. Hakaret ve ölüm tehditleri nedeniyle medyaya konuşmaktan çekinen aile hekimine, meslektaşlarından destek geldi.

Aile Hekimleri Derneği (Domus Medica) sağlık riskinin büyük olduğu bazı durumlarda doktorların, aşılanmamış kişileri reddedebileceğini belirtti.

Dernek başkanı Roel van Giel, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, aile hekimlerinin yaşadığı hayal kırıklığını anlayışla karşıladıklarını vurgulayarak "Yeni bir dalganın ortasındayız. Aile hekimleri olarak bunu dördüncü kez yaşıyoruz. Nelerden geçmemiz gerektiğini, bunun ne getireceğini, durumun ne kadar zor olacağını biliyoruz" dedi.

Belçika Tabipleri Birliği ise, aşılanmamış hastalara yönelik genel bir geri çevirmeden yana değil. Bunun tıp etiği açısından haklı bir durum olmadığına işaret eden örgüt, belirli bir grup insanın dışlanmasının mümkün olmadığını vurguluyor.

Birlik, aile hekimlerine, aşılanmamış kişilerle görüşerek onları ikna etmeleri çağrısında bulundu.

Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Michel Deneyer, aile hekimlerinin bu tepkisinin yine de anlaşılabilir olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Meslektaşlarının solunum cihazına bağlı olduğunu gördüler. Ölen hekimler oldu. Dördüncü dalganın başındalar. Bundan sıkıldılar ve bu bu mesaj bir çığlıktır; yardım çığlığıdır. Bunu anlıyorum."

Anvers'teki kamu hastaneleri zinciri ZNA da, artık aşısız çalışan kabul etmeme kararı aldı. Hastane yönetimi, savunmasız insanları ve personeli korumak için böyle bir seçim yaptıklarını bildirdi.

Anvers Belediye Başkan Yardımcısı ve ZNA Yönetim Kurulu Başkanı Els van Doesburg, "Sağlık sektöründe çalışmak istiyorsanız ve aşılanmamışsanız bizim için uygun değilsiniz" diyor.

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke de, sağlık personeline Covid aşısı zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Hükümet, bu konudaki tasarıyı yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor.

Gent ve Anvers üniversite hastaneleri de, yüksek vaka artışları üzerine ağız maskesi takmayı yeniden zorunlu hale getirildi.