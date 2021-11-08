Hindistan gibi bazı ülkeler de Dünya Arkadaşlık Günü Ağustos ayının ilk pazar günü kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi Uluslararası Dostluk Günü ise daha farklı. Pekiş, Dünya arkadaşlık günü ne zaman?

DÜNYA ARKADAŞLIK GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Arkadaşlık Günü ya da Dünya Dostluk Günü 1958 yılında birkaç Güney Amerika ülkesinde kutlanmıştır. Özellikle Paraguay'da. İlk Dünya Dostluk Günü 30 Temmuz 1958 yılında önerilmiştir. 27 Nisan 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi Uluslararası Dostluk Günü olarak 30 Temmuz ilan edildi. Ancak, Hindistan gibi bazı ülkeler de Dünya Arkadaşlık Günü Ağustos ayının ilk pazar günü olarak kutlandı.

DÜNYA ARKADAŞLIK GÜNÜ MESAJLARI?

İyi bir arkadaşı olanın aynaya ihtiyacı yoktur. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!

Kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!

Gerçek arkadaşı olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!

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