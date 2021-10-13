Annenin kirli oyunu bozuldu! Onlarca genç kızı, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen olay, akıllara durgunluk verdi. 47 yaşındaki Shannon Bruga isimli kadın, oğlunun 15. yaş günü için orman evde bir parti düzenledi. Partiye de oğlunun arkadaşlarıyla birlikte, yaşları 14 ila 15 yaş arasında değişen kızları davet etti. Buraya kadar normal olan parti, annenin kirli hesaplarının ardından anormal bir hale büründü.

TELEFONLARINI KAPATMALARINI İSTEDİ

Bruga, davetli kızlardan telefonlarını kapatmalarını istedi. Ardından da kızlarla, oğlunu cinsel ilişkiye girmeye zorladı. Annenin skandal planı, kızlardan birinin olayı ailesine anlatması sonucunda ortaya çıktı.

OĞLU İÇİN PARTİLER DÜZENLEDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Bruga, polisteki ifadesinde yaptıklarını da bir bir itiraf etti. Buna göre yıl boyunca oğlu için ilişki partileri düzenleyen kadın, koronavirüs kurallarını hiçe saydı. Kadının düzenlediği partilere ortalama 20 kız katıldı.

39 SUÇTAN YARGILANACAK

Bruga isimli kadın, "çocuk kaçırma", "reşit olmayan kişileri ilişkiye zorlamak" ve "korona tedbirlerini hiçe saymak" suçlamaları başta olmak üzere toplamda 39 suçtan hakim karşısına çıkacak. Kadının, hapis cezasıyla cezalandırılması bekleniyor.

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