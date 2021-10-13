Annenin kirli oyunu bozuldu! Onlarca genç kızı, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annenin kirli oyunu bozuldu! Onlarca genç kızı, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

Haberler.com - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Shannon Bruga isimli kadının yaptıkları pes dedirtti. Bruga, doğum günü için orman evine davet ettiği genç kızları, oğluyla ilişkiye zorladığı gerekçesiyle tutuklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen olay, akıllara durgunluk verdi. 47 yaşındaki Shannon Bruga isimli kadın, oğlunun 15. yaş günü için orman evde bir parti düzenledi. Partiye de oğlunun arkadaşlarıyla birlikte, yaşları 14 ila 15 yaş arasında değişen kızları davet etti. Buraya kadar normal olan parti, annenin kirli hesaplarının ardından anormal bir hale büründü.

Bruga, davetli kızlardan telefonlarını kapatmalarını istedi. Ardından da kızlarla, oğlunu cinsel ilişkiye girmeye zorladı. Annenin skandal planı, kızlardan birinin olayı ailesine anlatması sonucunda ortaya çıktı.

Annenin kirli oyunu çökertildi! Onlarca genç kızı, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

Olayın ardından gözaltına alınan Bruga, polisteki ifadesinde yaptıklarını da bir bir itiraf etti. Buna göre yıl boyunca oğlu için ilişki partileri düzenleyen kadın, koronavirüs kurallarını hiçe saydı. Kadının düzenlediği partilere ortalama 20 kız katıldı.

Bruga isimli kadın, "çocuk kaçırma", "reşit olmayan kişileri ilişkiye zorlamak" ve "korona tedbirlerini hiçe saymak" suçlamaları başta olmak üzere toplamda 39 suçtan hakim karşısına çıkacak. Kadının, hapis cezasıyla cezalandırılması bekleniyor.

Annenin kirli oyunu çökertildi! Onlarca genç kızı, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

Annenin kirli oyunu bozuldu! Onlarca genç kızı, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
3. Dünya savaşıyla ilgili korkutan iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi endişelendirdi

3. Dünya savaşıyla ilgili korkutan iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi endişelendirdi

 Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz

Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı
Spor Ozan Tufan Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Amelia Hamlin Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Annenin kirli oyunu bozuldu! Onlarca genç kızı, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:16:31. #1.12#