Anne Hidalgo: Paris Belediye Başkanı, Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Anne Hidalgo: Paris Belediye Başkanı, Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu

BBC - Haberler | Dünya
Anne Hidalgo: Paris Belediye Başkanı, Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa'da Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Anne Hidalgo, parti üyelerinin oy kullandığı seçimlerde oyların yüzde 72'sini aldı.

Sosyalist Parti'nin diğer cumhurbaşkanı aday adayı, eski Tarım Bakanı Stephane Le Foll'du.

Annesi ve babası İspanya'dan Fransa'ya göçen 62 yaşındaki Hidalgo, 2014'te Paris Belediye Başkanı seçilmişti.

Geçen ay partisinin cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Hidalgo, kampanyasında özellikle çevre sorunlarına ve sosyal konulara ağırlık verecek.

Fransa'nın tarihinde daha önce hiçbir kadın siyasetçi cumhurbaşkanı seçilmemişti.

Yapılan son kamuoyu araştırmaları ise halen Hidalgo'ya desteğin yüzde 5'ten az olduğunu gösteriyor.

İki turlu seçim

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi 10 ve 24 Nisan 2022'de yapılacak.

Seçimin ilk turunda en az yüzde 50 oy alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

İlk turda beklendiği gibi yüzde 50 oy alan aday çıkmazsa, ikinci turda ilk turda en çok oy alan iki aday yarışacak.

Son kamuoyu araştırmaları, 2017'de Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u yine ilk sırada gösteriyor.

Aşırı milliyetçi televizyon yorumcusu Eric Zemmour ise aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen'i geride bırakarak ikinciliğe yükselmiş görünüyor.

Fransa'da bugüne kadar Sosyalist Parti'den sadece iki siyasetçi cumhurbaşanı seçildi: François Mitterrand ve François Hollande.

Hollande 2012'de göreve seçilmesi sonrası büyük hayal kırıklığı yaratmış ve 2017'de Macron'un kazandığı seçimde aday olmamıştı.

Anne Hidalgo: Paris Belediye Başkanı, Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu

BBC
Yunanistan'dan ABD anlaşması sonrası küstah tehdit: Ege ve Akdeniz'de savaşa hazırız

Yunanistan'dan ABD anlaşması sonrası küstah tehdit: Ege ve Akdeniz'de savaşa hazırız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Demet Akalın Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Anne Hidalgo: Paris Belediye Başkanı, Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 02:50:11. #1.11#