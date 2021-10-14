Dünya ABD'deki çalışmayı konuşuyor! Virüse karşı en etkili aşı antikor seviyesini 76 kat artıran Moderna oldu - Haberler
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Dünya ABD'deki çalışmayı konuşuyor! Virüse karşı en etkili aşı antikor seviyesini 76 kat artıran Moderna oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsle mücadele ederken, virüse karşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşılarla ilgili yapılan son çalışma gündem yarattı. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen, Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının mercek altına alındığı çalışmaya göre, virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna oldu. Antikor seviyeleri J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.

Dünya koronavirüsle mücadelesine hız kesmeden devam ederken, bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde çeyrek milyara yakın kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.

Bunun da meyvelerini almaya devam ediyoruz. Virüse karşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz. Bilim dünyasından gelen son haberile virüse karşı en etkili aşı belli oldu.

Abd Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.

Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.

Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı. Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.

Dünya ABD'deki çalışmayı konuşuyor! Virüse karşı en etkili aşı antikor seviyesini 76 kat artıran Moderna oldu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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