Dunpy Renk Şenliği hakkında açıklamalarda bulundu!
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Dunpy Renk Şenliği hakkında açıklamalarda bulundu!

Dunpy Renk Şenliği hakkında açıklamalarda bulundu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dunpy gelen tepkiler üzerine "Renk Şenliği" hakkında açıklamalarda bulundu.

Riot Games Topluluk Yöneticisi olarak görev yapan Bahadır Güven nam-ı diğer Dunpy Bahar Şenliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Riot Games sosyal medya hesapları üzerinden, LGBTQIA+ oyuncularını ve topluluklarını kutladığını ve desteklediğini göstermek için tüm oyunlarında "Season of Pride"ın başladığını duyurmuştu. Bu sezonun başlamasıyla birlikte Riot Games tabanlı tüm oyunlarda gökkuşağı simgeleri ve kartlar gibi birçok özellik oyuna eklendi.

Yapılan bu etkinlik her kıtada olumlu bir şekilde karşılanırken Türkiye tarafında ise etkinliğin "Renk Şenliği" olarak lokalize edilmesi büyük bir tepki oluşturdu. Oyuncular ve topluluklar "Renk Şenliği" olarak adlandırılan bu olayın "LGBTQIA+" ile hiçbir alakası olmadığını belirtti. Topluluk, Türkiye'de "LGBTQIA+"ye uygulanan sansür haberlerine de dikkat çekerek Riot Games Türkiye tarafını sıkça eleştirdi. Etkinliğin isminin değişmesini isteyen oyuncular ve topluluklar "çevirinin profesyonel çevirmenler tarafından anlama en yakın şekilde çevirildiği" cevabını aldılar.

Geçtiğimiz saatlerde ise Riot Games Topluluk Yöneticisi Bahadır Güven bu konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Selamlar! Son dönemde sizlerden de bolca soru gelen "Renk Şenliği" etkinliği ile ilgili bir şeyler söylemek istedim. Öncelikle oyunculara ulaşan tüm içeriklerimizin hepsi merkez ofis ve bölgesel ofislerin işbirliği ile ortaya çıkıyor. Görevimiz oyuncularımızın ihtiyaçlarını ve global içeriklerin yerel kurallar çerçevesinde nasıl yayınlanabileceği ile ilgili merkez ofisle sürekli konuşmak. TR ofisinde kimse ayrımcı tutumda olamaz, ve içerikleri bu doğrultuda etkileyemez. Sesinizi duyurduğunuz ve savaştığınız için sağ olun. Ancak bazı yorumlarınız özellikle her içeriğin sizlere ulaşması için gece gündüz çalışan beni ve ofiste bu proje üzerinde çalışanları üzdü. Tutkunuzu ve bu yaklaşımınızı çok iyi anlıyoruz ama acımasız bazı yorumlar gerçekten dokundu. Yerelleştirme kararları bölgelerin bağlı olduğu ülke kurallarına göre hukuk departmanı ve merkez ofis yönlendirmesi ile yapılıyor. Bu şekilde de devam etmek durumunda. Birbirinden çok farklı ve tutkulu insanlardan oluşan Riot Türkiye ofisi her zaman oyuncularımız ve ürünlerimiz ile bağ kuranlar için çalışmaya devam edecek. Oyunlarımızı ve bütün içeriklerini dünyanın kalanı ile sizlere kavuşturmak her zaman önceliklerimizden. Sevgiler<3

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Kaynak: Playerbros

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