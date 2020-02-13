Dündar'dan Şehir Hastanesi'n ziyaret
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Dündar'dan Şehir Hastanesi'n ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal'ı ziyaret etti.

13.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:31
Dündar'dan Şehir Hastanesi'n ziyaret

Türkiye'nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan 'ni ziyaret eden Başkan Dündar, Başhekim Dr. Dursun Topal'dan hastane hakkında bilgi aldı. Bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi'nin bin 355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Dursun Topal, hastanede her branşta poliklinik hizmeti verildiğini ve nitelikli ameliyatlar yapıldığını ifade etti.

Belediye Başkanı da Bursa Şehir Hastanesi'nin Bursa'nın yeni sağlık üssü olduğunu belirterek, "Açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Şehir Hastanemiz, her anlamda gurur kaynağımız. Burada görev yapan tüm doktorlarımıza ve sağlık personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
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