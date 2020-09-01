Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı
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Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı

Dizi çekimi için gittiği Nevşehir'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Haldun Boysan'ın koronavirüs korkusundan dolayı hastaneye gidemediği için kalp pilini değiştirtemediği ortaya çıktı.

01.09.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:59

İlk bölümü bu pazar günü ekrana gelecek olan Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Kapadokya'ya giden usta oyuncu Haldun Boysan kalp krizi sonucu vefat etti. Oyuncunun kalbindeki pilin haziran ayında değişmesi gerektiği ancak koronavirüs korkusundan dolayı tedavisine devam ettiremediği gündemi sarstı.

TEDAVİSİ İÇİN HAZIRLANMIŞTI

TV100'de yer alan habere göre: Dün önce havuz başında fenalaşan oyuncunun hastanedeki ilk tedavisinin ardından taburcu edildiği bu sabah Ankara'daki doktoruna gidip kalp pilini değiştirmeye hazırlandığı açıklandı.

Sağlık sorunlarıyla pek fazla ilgilenmediği ve yıllardır ayağındaki kırıkla yaşadığı bilinen oyuncuya yönetmen Faruk Teber'in setten gelip otelde "Senden bu dünyada bir tane daha yok. Lütfen kendini bu kadar ihmal etme" dediği belirtildi. Ancak Teber'e "Tamam artık kendime daha çok dikkat edeceğim" diyen oyuncu ilerleyen saatlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı
Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı
Haber Yorumları (5)
YARCAN: vay be sende gittin koca çınar. Allah rahmet eylesin tombalacı. . . .
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BRO: Hey gidi Tombalacı Mehmet hey! Mekanın cennet olsun. Sevenlerinin başı sağolsun.
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GFHFGHFG: iyi sanatçıydı allah rahmet eylesin:(
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