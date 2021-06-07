Dumping sendromuyla mücadele veren Seren Serengil, acil olarak ameliyata alındı

Dumping sendromuyla uzun süredir mücadele eden Seren Serengil, artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı. Tetkikler sonrasında Serengil, acil olarak ameliyata alındı.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu. Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırıldı.

AMELİYATA ALINDI

Hasatlığı yüzünden bir deri bir kemik kalan Seren Serengil, bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alındığı öğrenilen Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.

"SAFRA KESESİ ÇALIŞAMAYACAK DURUMDA"

Acil olarak ameliyata alınan Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tohma, "Serom (Seren) az sonra maalesef ameliyata alınıyor. Sabah 5:30 aniden gelişen ve artan ağrılar sonucu hastaneye geldik. Yapılan kontrollerden sonra geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacaktır. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacaktır. Dualarınızla bugünleri atlatacak" ifadelerinde bulundu.

"HER YEMEKTEN SONRA MİDEM BULANIYOR"

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Serengil sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu: "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

3,5 AYDA 25 KİLO VERDİ

2016'da mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vererek bir deri bir kemik kalmıştı. Seren Serengil'e doktorları ise "Geri dönüşüm ameliyatı" olması gerektiğini, yapılan operasyonda da bağırsağın gastrik bypass ameliyatı ile tekrardan devre dışı bırakılan bölümlerini yeniden aktif hale getiriliyor.

DUMPING SENDROMU NEDİR?

Dumping sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen Dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.