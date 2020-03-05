Dumlupınar: Sonsuza Kadar Filmi
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Dumlupınar: Sonsuza Kadar, 1953 yılında Çanakkale Boğazı’nın derinliklerine gömülen Dumlupınar Denizaltısı'nın hikayesini konu ediyor. 81 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği facia, 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Dumlupınar Denizaltısı'nın Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında, Naboland adlı bir İsveç yük gemisiyle çarpışması sonucu gerçekleşti.
Dumlupınar Denizaltısı'nın hüzünlü hikâyesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak otururken senaryosunu ise Seda Demirtaş kaleme alıyor.
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
Senaryo: Seda Demirtaş
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: Dumlupınar: Sonsuza Kadar
Yapımcı Firma: San Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 29.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com