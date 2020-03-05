Dumlupınar: Sonsuza Kadar Filmi
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Dumlupınar: Sonsuza Kadar Filmi

Dumlupınar: Sonsuza Kadar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dumlupınar: Sonsuza Kadar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:51
Dumlupınar: Sonsuza Kadar Filmi

: Sonsuza Kadar, 1953 yılında Çanakkale Boğazı’nın derinliklerine gömülen Dumlupınar Denizaltısı'nın hikayesini konu ediyor. 81 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği facia, 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Dumlupınar Denizaltısı'nın Çanakkale Boğazı açıklarında, Naboland adlı bir İsveç yük gemisiyle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Dumlupınar Denizaltısı'nın hüzünlü hikâyesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak otururken senaryosunu ise Seda Demirtaş kaleme alıyor.

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Senaryo: Seda Demirtaş

Filmin Türü: Tarih

Orijinal Adı: Dumlupınar: Sonsuza Kadar

Yapımcı Firma: San Medya

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 29.10.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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