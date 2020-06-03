Dumlupınar pazarı 7 hafta aradan sonra tekrar açılıyor
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Dumlupınar pazarı 7 hafta aradan sonra tekrar açılıyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 7 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.

Dumlupınar pazarı 7 hafta aradan sonra tekrar açılıyor
03.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:45

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 7 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd-19) önlemleri kapsamında 7 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebze-meyve pazarının bu hafta Perşembe günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi.

Akağaç,"Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca ilçe dışından pazarcı esnafının pazara giriş yasağı kararı kaldırıldı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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