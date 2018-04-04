Dumlupınar'ın Tanığı Yaşadıklarını Unutamıyor

NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısınında bulunan Deniz Astsubay Mustafa Pekbey, yıllar geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Pekbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yıl önce yaşanan faciayı hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

O gün hayatını kaybeden arkadaşlarının şu an deniz altında yattığını belirten Pekbey, şöyle konuştu:

"Çanakkale mübarek bir yer. O mübarek yerin içine arkadaşlarım da katıldı. Onlar karada ise, bunlar da denizin dibinde Çanakkale şehitlerine karıştılar. Oradan her geçişimizde abdestim yok ise deniz suyu ile abdest alıp onlara saygı duruşunda dururum. Gece geçiyoruz, gündüz geçiyoruz. Emir var yok, saygı duruşunda durup kendimce okurum. Dedelerimiz de orada yatıyor ama bu geminin içerisinde 11 tane sınıf arkadaşımı kaybettim. Sınıf arkadaşlarının ne kadar samimi olduğunu bilirsiniz."