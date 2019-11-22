Dumlupınar'da 3 kilometrelik yolda aydınlatma çalışmaları

22.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:55

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çevre yolunda orta refüj aydınlatma çalışmalarının başladığı bildirildi.



Çalışmaları yerinde inceleyen, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç proje ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Kütahya ve Uşak istikametinin 3 kilometrelik bölümünde gerçekleşecek olan, ilçe girişine modern bir görünüm kazandıracak çevre yolu aydınlatma çalışmaları kapsamında orta refüje 80 yeni aydınlatma direği dikilecek. Çevre yolu orta refüj aydınlatma çalışmasının tamamlanmasıyla karayolu güzergahı aydınlatılarak sürücü ve yayalar için yol güvenliği ve konforu arttırılması amaçlanmaktadır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA