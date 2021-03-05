Dumanı üstünde Etna yanardağından ürküten görüntü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Dumanı üstünde Etna yanardağından ürküten görüntü

05.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:46
Dumanı üstünde Etna yanardağından ürküten görüntü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna Dağı patlamaya devam ederken, gökyüzünü kaplayan dumanlar kameraya yansıdı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna Dağı patlamaya devam ederken, gökyüzünü kaplayan dumanlar kameraya yansıdı.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar sürüyor. Avrupa kıtasının 3 bin 326 metreyle en yüksek yanardağı Etna'da dün gerçekleşen volkanik patlamanın ardından yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı anlar görüntülendi.  Etna'dan yükselen dumanları kayda alan Meagan Huddleston, "Bir yanardağın patlamasını izlerken hiç bu kadar huzurlu olacağımı düşünmemiştim" dedi.

6 KEZ FAALİYETE GEÇTİ

İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son geçen hafta 6 kez faaliyete geçti. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı bundan önce de 19 Ocak tarihinde faaliyete geçmişti.


Dumanı üstünde Etna yanardağından ürküten görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Ersun Yanal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dumanı üstünde Etna yanardağından ürküten görüntü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 11:56:51. #1.14#
title