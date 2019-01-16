Düğünlerde Meşale Yakılması Yasaklandı

Bursa'da düğünlerde meşale, şelale, volkan ve pasta maytapların kullanılması yasaklandı.

Osmangazi Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, düğünlerde yakılan meşale, şelale, volkan ve pasta maytaplarının kullanılması yasaklandı. Osmangazi Zabıta Müdürlüğünden meclis gündemine gelen ve komisyona sevk edilmeden direkt olarak görüşülen dosya, oy birliği ile kabul edildi. Ortam kirliliğine sebebiyet veren piroteknik maddelerin yakılmaması, yönetmeliğin ruhsata tabi işyerlerinin uyması gerekli kurallar başlıklı maddenin 45'nci fıkrasına eklendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan MHP Grup Sözcüsü Cemil Aydın, "Alınan kararın faydalı olduğunu düşünüyorum. Kapalı yerlerde nasıl sigara içilmiyorsa, 500 veya bin kişinin bulunduğu bir düğün salonunda meşale, volkan ve maytapların yakılması halkın sağlığını tehdit ediyor. Osmangazi halkının faydasına olacaktır. Diğer ilçelerimize ve vilayetlere de örnek olacaktır. Aldığımız bu kararı herkesin uygulayacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili yaptırımlar da olacaktır. Denetimlerin sıklaşacaktır. Kanserojen madde içerdiğini düşündüğümüz için bu kararın çok faydalı olacaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA