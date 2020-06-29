Düğünler nasıl yapılacak? teve2 ekranlarında yayınlanan Mert Savaş'ın sunduğu Rehber programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.

teve2 ekranlarında yayınlanan Mert Savaş'ın sunduğu Rehber programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet Köyü'ne konuk olan Mert Savaş konaklamadan ulaşıma birçok konuda izleyenleri aydınlattı. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında gelen düğünler nasıl olacak sorusuna da cevap aradı. İşte normalleşme döneminde düğünler hakkında merak edilenler…

Kaynak: DailyMotion.com