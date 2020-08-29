Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Çankırı'da düğüne katılanlar tarafından rastgele açılan ateş sonucu kurşunlardan biri damada isabet etti. Bir anda kanlar içinde olduğu yere yığılan damat apar topar hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Alaçatı köyünde düzenlenen düğün merasiminde davetliler tarafından havaya açılan ateşte damat yaralandı. DAMAT BİR ANDA YERE YIĞILDI Çankırı merkeze bağlı Alaçatı Köyü'nde M.K. ve B.H.'nin düğününde katılımcılar tarafından rastgele havaya ateş açıldı. Bu esnada damat bir anda yere yığılırken düğün de adeta faciaya döndü. HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ Yaralanan damat 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sonrasında damat M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA