Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı, Levent Kızılaslan - Güncel
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NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, yaralanan 30'a yakın kişi hastanelerde tedaviye alındı.
NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, yaralanan 30'a yakın kişi hastanelerde tedaviye alındı. Tarafların, Adapazarı'nda 2 ay önce bir düğün salonunda yapılan nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı. Nişanda kavga edenlerin birbirlerine sosyal medyada laf attıkları, düğünde karşılaşmaları üzerine kavga ettikleri ortaya çıktı.