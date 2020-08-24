Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada...Damada mayo ve palet giydirip kamyonet kasasında yıkadılar Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada.

Bursa'da damada yapılan işkence, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Koronavirüs kurallarının hiçe sayıldığı düğünde, damat evlendiğine bin pişman edildi.

MAYO GİYDİRDİLER

Bursa'nın İznik ilçesinde düğün adetleri damadı canından bezdirdi. Bikini giydirilen damat, su dolu kamyonetin kasasında bol köpüklü suyla yıkandı. Ayağına giydirilen paletle davul zurna eşliğinde oynayan damada yapılan işkence bu kadarına da "pes" dedirtti. Kübra Yaman ile dünya evine giren Ramazan Güzel, evlendiğine evleneceğine pişman edildi. Koronavirüs kurallarının da hiçe sayıldığı düğün görenleri şaşırttı.

Kaynak: İHA