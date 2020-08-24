Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada...Damada mayo ve palet giydirip kamyonet kasasında yıkadılar
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada.
24.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:13
Bursa'da damada yapılan işkence, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Koronavirüs kurallarının hiçe sayıldığı düğünde, damat evlendiğine bin pişman edildi.
MAYO GİYDİRDİLER
Bursa'nın İznik ilçesinde düğün adetleri damadı canından bezdirdi. Bikini giydirilen damat, su dolu kamyonetin kasasında bol köpüklü suyla yıkandı. Ayağına giydirilen paletle davul zurna eşliğinde oynayan damada yapılan işkence bu kadarına da "pes" dedirtti. Kübra Yaman ile dünya evine giren Ramazan Güzel, evlendiğine evleneceğine pişman edildi. Koronavirüs kurallarının da hiçe sayıldığı düğün görenleri şaşırttı.
Kaynak: İHA