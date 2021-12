Düğünde damada tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündeme oturdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. Düğünde kaydedilen görüntülerde, tanga gelinlik giyen bir gelinin, damada kucak dansı yaptığı anlar yer aldı.

KAREOGRAFİ DE YAPILDI

Düğünde, gelinin dansının yanı sıra nedime olarak adlandırılan kızların da geline eşlik ettiği görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerde dans eden kadının gelin olduğuna inanmakta zorlandıklarını belirtti.

BEYONCE'NİN ŞARKISI EŞLİĞİNDE DANS ETTİ

Gelinin ayrıca ünlü şarkıcı Beyonce'nin "Dance for You" şarkısı eşliğinde dans ettiği öğrenildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları dansa tam not verirken, bazıları da uygunsuz olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

