Düğünde damada tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündeme oturdu - Haberler
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Düğünde damada tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündeme oturdu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen bir düğünde gelinin, damada tanga gelinliğiyle tweerk yaptığı anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Söz konusu görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. Düğünde kaydedilen görüntülerde, tanga gelinlik giyen bir gelinin, damada kucak dansı yaptığı anlar yer aldı.

KAREOGRAFİ DE YAPILDI

Düğünde, gelinin dansının yanı sıra nedime olarak adlandırılan kızların da geline eşlik ettiği görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerde dans eden kadının gelin olduğuna inanmakta zorlandıklarını belirtti.

BEYONCE'NİN ŞARKISI EŞLİĞİNDE DANS ETTİ

Gelinin ayrıca ünlü şarkıcı Beyonce'nin "Dance for You" şarkısı eşliğinde dans ettiği öğrenildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları dansa tam not verirken, bazıları da uygunsuz olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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