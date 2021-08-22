Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı

Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da düğünde, Ömer Melik Tercan'ın (5), havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla yaralanmasının ardından çıkan tartışmada, muhtar Mehmet Tekin de tabancayla Gülizar Köpeli'yi (24) yaraladı.

ADIYAMAN'da düğünde, Ömer Melik Tercan'ın (5), havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla yaralanmasının ardından çıkan tartışmada, muhtar Mehmet Tekin de tabancayla Gülizar Köpeli'yi (24) yaraladı. Tekin gözaltına alındı, Ömer'i yaralayan şüpheli ise araştırılıyor.

Olay, dün gece Besni ilçesi Dikilitaş köyünde meydana geldi. Selvi ve İsmail Şahin'in köy meydanındaki düğününde, kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Ömer Melik Tercan'ın ayağına isabet etti. Tercan, hastaneye kaldırıldı, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Jandarmanın incelemesi sırasında, köy muhtarı Mehmet Tekin ile düğün sahibi Şahin ailesinin üyeleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen muhtarın, üzerindeki tabancayı çıkarıp rastgele havaya ateş açmasıyla da kurşunlardan biri Gülizar Köpeli'ye isabet etti. Köpeli, ambulansla götürüldüğü Besni Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayağından vurulan Ömer Melik Tercan ile boyun kısmından yaralanan Gülizar Köpeli'nin tedavileri devam ediyor.İki kişinin yaralandığı düğünün yapıldığı köyde geniş önlem alan jandarma ekipleri, muhtar Mehmet Tekin'i gözaltına aldı. Jandarmanın Ömer Melik Tercan'ın yaralanmasına neden olan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanmasına yönelik araştırması da sürüyor.


Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:57:51. #1.14#

title