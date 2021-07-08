Düğün yasaklarının kalkmasıyla matbaalarda davetiye yoğunluğu yaşanmaya başlandı
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Düğün yasaklarının kalkmasıyla matbaalarda davetiye yoğunluğu yaşanmaya başlandı

Düğün yasaklarının kalkmasıyla matbaalarda davetiye yoğunluğu yaşanmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düğün yasaklarının kalkması ile matbaalarda düğün davetiyesi yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düğün yasaklarının kalkması ile matbaalarda düğün davetiyesi yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

Sandıklı ilçesinde özellikle düğün kısıtlamalarının belirli kurallar çerçevesinde gevşetilmesi ile birlikte, matbaalarda davetiye konusunda talep yoğunluğu yaşanıyor. İlçede 1975 yılında Hüseyin Sarıkaya tarafından kurulan matbaada ikinci kuşak olarak baba mesleğini devam ettiren Oğuz Sarıkaya (46) normalleşme süreci ile birlikte düğün, nişan, söz kesimi, sünnet ve benzeri etkinliklerin belli kurullar çerçevesinde başlamasıyla, matbaa işlerinin de arttığını belirtti. Pandemi nedeniyle matbaa sektörünün çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Sarıkaya, "1 yıldır durgun olan düğün sektörünün normalleşme sürecinden sonra yaklaşık 10 gündür yoğunluk yaşanmaya başlandı. Uzun zamandır matbaa piyasası durgundu. İnşallah pandemi tamamen biter de insanlar normal hayatlarına devam eder. Gerçekten çok sıkıntılar yaşadık. Gerek halk gerekse esnaf olarak sıkıntılı günler geçirdik. Allah'a şükür şuan işlerimiz hızlanmaya başladı. Her bütçeye uygun davetiyemiz mevcut ancak pandemi nedeniyle sayılarda geçmiş yıllara oranla düşüş yaşıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Düğün yasaklarının kalkmasıyla matbaalarda davetiye yoğunluğu yaşanmaya başlandı
Düğün yasaklarının kalkmasıyla matbaalarda davetiye yoğunluğu yaşanmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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