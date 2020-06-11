Düğün salonlarında uyulacak kurallar nelerdir? Düğün salonlarında uygulanacak olan koronavirüs önlemler nelerdir? Düğünlerde takı takılacak mı?
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Düğün salonlarında uyulacak kurallar nelerdir? Düğün salonlarında uygulanacak olan koronavirüs önlemler nelerdir? Düğünlerde takı takılacak mı?

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz'da yeniden açılacak düğün salonlarında takılacak altın veya paralar kutuya atılacak. Oynanacak oyunlarda ise mümkün olduğu kadar temas gerektirmeyen oyunlar tercih edilecek. İşte, düğün salonlarında uygulanacak olan koronavirüs önlemler!

11.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:38

Koronavirüs sebebiyle yakın temasın olduğu yerlerden biri olan düğün salonları kapatılmıştı. Düğünlerini iptal eden ya da erteleyen pek çok çiftin için müjdeli haber geldi. 1 Temmuz itibarıyla düğün salonlarının açılacağını duyurulurken Düğün salonlarında uyulacak kurallar nelerdir ve düğün salonlarında uygulanacak olan koronavirüs önlemler nelerdir gibi soruların yanıtları merak edildi.

DÜĞÜN SALONLARINDA UYULACAK KURALLAR!

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez henüz konu ile ilgili olarak bir genelgenin yayımlanmadığını belirterek, "Daha önce açılmış mekanlarla ilgili olarak belirlenen kuralları kendimize baz alıyoruz. Düğünden önce salonların dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekli firmalarla anlaşmalarımızı yaptık. İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. En çok sorulan soru ise takı merasimi. Son zamanlarda düğünlerdeki algı değişti. Düğünlerde takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak" dedi.

DÜĞÜNLERDE HALAY NASIL ÇEKİLECEK?

En merak edilen konulardan biri ise eğlencelerin nasıl olacağı. Sönmez, Anadolu'da çok çeşitli oyunların olduğunu ve temassız oyunların tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla teması olmadığı oyunlar olacak. Masalardaki serpme ikramları kaldırıyoruz. Kişiye özel kapalı olacak şekilde yapılmasını sağlayacağız" dedi.

İPTAL ETMEYİP ERTELEYENLER AYNI FİYATTAN DÜĞÜN YAPACAK

Sönmez, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası'na bağlı salonlardaki rezervasyonlarını iptal etmeyip erteleyen çiftlerin, anlaştıkları fiyattan düğünlerini yapabileceğini söyledi. Sönmez, "Düğünlerini iptal etmeyip, erteleyenler ellerindeki sözleşmelerle 2020 sonuna kadar düğünlerini yapma hakkına sahip. Yeni sözleşme yapacak olanlar mutlaka bir fiyat farkıyla karşılaşacaktır. Ama burada girdi değerlerin sabit tutarak fiyatların çok yükseltilmemesi konusunda da temkinliyiz" diye konuştu.

Düğün salonlarında uyulacak kurallar nelerdir? Düğün salonlarında uygulanacak olan koronavirüs önlemler nelerdir? Düğünlerde takı takılacak mı?

Manşet

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