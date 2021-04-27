Düğün salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra düğünler olacak mı?

Artan vaka sonrası toplanan Kabine sonrası tam kapanma olacağı bildirildi. 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde devam edecek tam kapanma sonrası düğün salonları açılacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra düğünler olacak mı?

Artan vaka sonrası toplanan Kabine sonrası tam kapanma olacağı bildirildi. 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde devam edecek tam kapanma sonrası düğün salonları açılacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra düğünler olacak mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu süreç zarfında düğün salonları kapalı olacak. Bayramdan sonra vaka sayılarına göre kısıtlamalar değişim gösterecektir. Konu ile ilgili şuan herhangi bir açıklama yapılmadı.

TAM KAPANMADA AÇIK OLACAK YERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.