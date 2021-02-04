Düğün salonları açıldı mı? 2021 Şubat ayında nişan ve düğün salonları açık mı, ne zaman açılacak?
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Düğün salonları açıldı mı? 2021 Şubat ayında nişan ve düğün salonları açık mı, ne zaman açılacak?

04.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:17
Düğün salonları açıldı mı? 2021 Şubat ayında nişan ve düğün salonları açık mı, ne zaman açılacak?

Vatandaşlar düğün salonları açıldı mı merak ediyor. Özellikle 2021 Şubat ayında düğün salonları açık mı kapalı mı sorusunun cevabı çok araştırılıyor. Peki, düğün salonları açıldı mı? 2021 Şubat ayında nişan ve düğün salonları açık mı, ne zaman açılacak? Tüm cevaplar haberimizde.

2021 yılının ilk ayında, düğünler ne zaman başlayacak sorusu yine en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Koronavirüs yasakları ve getirilen diğer kısıtlamalar ile birlikte nişan ve düğün salonları geçici olarak faaliyetlerine ara vermişti. Vaka ve hasta sayısındaki sert düşüşün ardından evlilik planı yapan vatandaşlar "Düğünler ne zaman başlayacak ve düğün salonları hangi tarihte açılacak" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Düğün salonları ne zaman açılacak 2021? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullandı.

Düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası ise kısıtlamalarla ilgili bir karar açıklanmazken, yalnızca yüz yüze eğitimin detayları belli oldu.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

"İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak."

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