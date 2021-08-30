Düğün öncesi Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'yı yıkan ölüm haberi...
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Düğün öncesi Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'yı yıkan ölüm haberi...

Düğün öncesi Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'yı yıkan ölüm haberi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dakika.... Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün öncesi ölüm haberiyle sarsıldı. Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda evlenmeye hazırlanan sosyetik Nazlı Kayı'yı yıkan ölüm haberi geldi. İşte ayrıntılar...

Cuma günü Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda evlenmeye hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili'nin ölüm haberiyle yıkıldı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti. Nazlı Kaya'nın Bursa'da yaşayan üvey babasının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Bu arada Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, cuma günü Çırağan Saray'ında yapılacak düğünü ertelediği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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