Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği camiye bir çiftte düğünleri öncesi gelinlik ve damatlıkla gelerek dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla iki gün önce kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ülkenin çeşitleri yerlerinden Ayasofya'ya akın etti. Aileleriyle birlikte ziyarete gelenler hatıra olarak cami içerisinde bol bol fotoğraf çekip, namaz kılarak dua etti.

"ÖNCEDEN ÜCRETLİYDİ, ŞİMDİ RAHATLIKLA HERKES GİREBİLİYOR"

Camiye gelen vatandaşlardan İsmail Demir, "Türkiyemiz için çok güzel oldu. Önceden ücretliydi. Şimdi rahatlıkla herkes girebiliyor. Biz onlara saygı duyuyorsak, onların da bize saygı duyması gerekiyor. Sultanbeyli'den geliyorum. Hem gezmeye hem de ibadet etmeye geldim. Sultanahmet'in ve Ayasofya'nın içine girdim. Camilerimiz çok güzel" dedi.

İslam alemi için çok büyük gurur olduğunu aktaran Abdurrahman Ateş, "86 yıl sonra tekrardan ibadete açılması İslam alemi için gerçekten çok büyük onur ve gurur kaynağı. İslam dini hoşgörü dini. Bu hoşgörüyü de bugün buradaki bu açılışla diğer din mensuplarına gösterilen saygı çerçevesinde çok değerli buluyorum" şeklinde konuştu.

"MÜSLÜMAN CAMİASININ YÜREĞİNDE KANAYAN BİR YARAYDI"

Müslümanların kanayan yarasının iyileştiğini ifade eden Şenol Çöpoğlu, "Ayasofya'nın açılması tarihimiz ve ecdadımız adına çok önemli konulardan biridir. Müslüman camiasının yüreğinde kanayan bir yaraydı bu. Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun ki bir daha böyle şeyleri milletimize yaşatmasın. Gebze'den geldim. Hafta sonu Pazar günü Ayasofya'yı ziyaret edelim, namaz kılalım dedik. Şükürler olsun namaz kılabildik ve bugünleri görebildik" ifadelerini kullandı.

Bu atmosferi istifade etmeye geldiğini söyleyen Osman Yılmaz, "Öncelikle İslam alemi için çok önemli bir adımdı bu. Güzel neticeler doğmasını bekliyoruz. İnşallah bütün Müslümanlar olarak buranın kıymetini biliriz. Duaların en makbul olduğu yerlerden birisi. Çünkü ganimet malı olduğu için. Bol bol gelip istifade etmeyi herkese tavsiye ediyorum. Avcılar'dan geliyorum. Çok hoşumuza gitti. Ayrı bir atmosfer. Geçmişin verdiği izler var. Bu da insana ayrı bir hava katıyor. İnsanı ibadete sürüklüyor. Bu atmosferi istifade etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

GELİN VE DAMATTAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NE ZİYARET

Yeni evlenecek olan bir çift de gelinlik ve damatlığı ile Ayasofya'ya geldi. Hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden çift cami içerisinde dua etti. Ayasofya'yı ziyarete gelen İdris ve Hilal Yılmaz çifti, "Sevindik. Allah muvaffak etsin. Bizim de hayalimizdi. Hayalimizi gerçekleştirmeye geldik. Bunun için de mutluyuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan kılınacak olan öğle namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde dezenfekte çalışmaları yapılarak korona virüse (Covid-19) karşı önlem alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA