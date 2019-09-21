Düğün magandalarına karşı çalışma başlatıldı

21.09.2019 13:54

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düğünlerde silahla havaya ateş açan magandaların önüne geçmek amacıyla kaymakamlık tarafından çalışma başlatıldı.



Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında İlçe Emniyet Müdürü Baş komiser Kadir Burak Yörübulut, Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Anıl Demir ve düğün sahipleri ile birlikte kaymakamlık makamında düğünlerin huzurlu bir ortamda geçmesi amacıyla toplantı düzenlendi.



Toplantıda, huzurlu düğünlerin yapılması, tatsız ve istenmeyen olayların yaşanmaması adına kutlamalarda silah atılması konusunda vatandaşlarla birlikte kolluk kuvvetleri ile işbirliği içerisinde hareket etmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.



Silah atılmasının sadece emniyet tedbirleri ile çözülemeyeceğini dile getiren Kaymakam Erdemir, bu olayın toplumsal sorumluluk çerçevesinde her vatandaşın katkısı ile sonlandırılabileceğini, silah atmanın bir kültür olmadığını ifade etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA