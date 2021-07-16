Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
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Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da düğün konvoyunu sollamaya çalışan otomobilin konvoydaki iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Aksaray'da düğün konvoyunu sollamaya çalışan otomobilin konvoydaki iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray - Yeşilova beldesi Yolu Kazıcık Tolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova'dan Aksaray istikametine seyreden gurbetçi ailenin bulunduğu Ali İhsan Çomuk (57) idaresindeki 68 KL 339 plakalı Ford marka otomobil, Seleciköse Tolu Köyünden Aratol Mahallesi istikametine seyir halinde olan düğün konvoyundaki araçları sollamak istedi. Sollama esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, düğün konvoyunda seyreden Yasin S. (20) yönetimindeki 68 ACB 027 plakalı Seat marka otomobille çarpıştıktan sonra savrularak aynı konvoydaki Burak A. (21) yönetimindeki 68 BG 425 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle konvoydaki 2 otomobil yol kenarındaki tarlaya savrulurken, yol ortasında savrulan diğer otomobil hurdaya döndü. Kaza sonucu 68 KL 339 plakalı otomobilin sürücüsü Ali İhsan Çomuk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gönül Bildirici (53) araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 aracın sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Elmas Ç. (55), Osman B. (55), Hüseyin B. (26) ve Ahmet A. (20) yaralandı. Konvoyda bulunan diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Elmas Ç., Osman B. ve Hüseyin B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aksaray'daki gurbetçilerin kullandığı otomobil düğün konvoyu ile çarpıştı: 2 ölü
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