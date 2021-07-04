Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü (2)

TUTUKLANDIAntalya'nın Aksu ilçesinde, otomobiliyle çaptığı elektrikli bisikletteki Mehmet Koç ile Yusuf İlker Uğuz'un ölümüne neden olan sürücü Seher Okay, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.