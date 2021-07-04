Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü (2)
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Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü (2)

Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIAntalya'nın Aksu ilçesinde, otomobiliyle çaptığı elektrikli bisikletteki Mehmet Koç ile Yusuf İlker Uğuz'un ölümüne neden olan sürücü Seher Okay, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde, otomobiliyle çaptığı elektrikli bisikletteki Mehmet Koç ile Yusuf İlker Uğuz'un ölümüne neden olan sürücü Seher Okay, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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