Düğün Hayallerini Evlendikten 10 Yıl Sonra Gerçekleştirdiler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan çift, düğün hayallerini evlendikten 10 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü.

10 yıl önce ailelerinin izin vermemesi nedeniyle kaçarak nikah kıyıp evlenen 32 yaşındaki Veysel ile 28 yaşındaki Sena Arslan, maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı.

Gelinlik ve damatlık giyememeleri içlerinde ukde olarak kalan çift, hayallerini 10 yıl sonra gerçeğe dönüştürmek amacıyla düğün salonunda tören düzenledi.

Çiftin 8 ve 3 yaşlarındaki çocukları ile her iki tarafın ailelerinin de katıldığı düğünde Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol da çifti yalnız bırakmadı.

Damat Veysel Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle severek evlendiklerini söyledi.

Evlendikleri dönemde maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten Arslan, "En büyük hayalimiz düğün yapıp evlenmekti ama zamanın şartları buna izin vermedi." dedi.

Eşinin gelinlik, kendisinin de damatlık giymek istediğini dile getiren Arslan, dostlarının da desteğiyle düğünlerini yaptıklarını kaydetti.

Gelin Sena Arslan da düğünün kendileri için ikinci bahar gibi olduğunu belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Belediye Başkan Arslan da çifti kutlayarak, "Veysel ile Sena'nın yarım kalan anları ve arzuladıkları bir düğünü vardı. Bunu yıllar sonra hayata geçiriyor, mutluluklarını tazeliyorlar. En mutlu anlarını birlikte yaşamak için geldik. Yıllar önce evlenmişler ama gelinlik ve damatlıkla bu anları yeniden yaşamak istiyorlar." ifadelerini kullandı.