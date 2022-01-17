Düğün günü damadı başka kadınla basan gelin yıkıma uğradı - Haberler
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Düğün günü damadı başka kadınla basan gelin yıkıma uğradı

Düğün günü damadı başka kadınla basan gelin yıkıma uğradı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Facebook'ta yapılan bir paylaşım, kısa sürede gündeme oturdu. Düğünde damadı başka bir kadınla bastığını belirten gelin, gelinliğini 100 sterline satışa çıkardığı. Gelin, satışın acilen gerçekleşmesini istediğini de sözlerine ekledi.

Sosyal medyada bir kadın tarafından yapılan paylaşım, kısa sürede gündeme oturdu. Facebook'taki bir paylaşım sitesinde başına gelen olayı anlatan kadın, düğün günü müstakbel kocasının başka bir kadınla öpüşürken yakaladığını belirtti.

GELİNLİĞİ SATIŞA ÇIKARMAYA KARAR VERDİ

Gelin, başına gelen olayın ardından düğünü iptal etti. O gün giydiği gelinlikten de hemen kurtulmak isteyen gelin, Facebook'ta bir ilan yayınlayarak gelinliği 100 sterline satışa çıkardı.

"NE KADAR HIZLI SATILIRSA O KADAR İYİ"

Facebook'taki paylaşımda bir de not düşen kadın, gelinliği bilerek düşük fiyata satışa çıkardığını ve ne kadar hızlı sürede satılırsa kendisi için o kadar iyi olduğunu vurguladı.

Düğün günü damadı başka kadınla basan gelin yıkıma uğradı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Facebook, Yaşam, Dünya, Haber

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