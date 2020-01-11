Düğün fotoğraflarını kaldıran Hanife Gürdal, kafa karıştıran bir paylaşım daha yaptı

11.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:18

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, geçtiğimiz ay nikah masasına oturduğu fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz'la düğün fotoğraflarını Instagram hesabından silmişti.

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Instagram hesabından canlı yayın yapan ve oldukça üzgün olduğu görülen Hanife'ye ayrıldınız sorusu sorulmuştu. Şimdi ise Hanife Gürdal'dan yeni paylaşım geldi.

Instagram'ın hikayeler bölümünden paylaşım yapan Hanife, şu ifadeleri kullandı:

"Hatalı olduğunu anlayan bir insanın bunu telafi etme çabasını gördüğümde özür beklemem. Bu bana özürden daha samimi gelir, bana samimiyet yeter"