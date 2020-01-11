Düğün fotoğraflarını kaldıran Hanife Gürdal, kafa karıştıran bir paylaşım daha yaptı
Haberler » Magazin » Düğün fotoğraflarını kaldıran Hanife Gürdal, kafa karıştıran bir paylaşım daha yaptı - Magazin

Düğün fotoğraflarını kaldıran Hanife Gürdal, kafa karıştıran bir paylaşım daha yaptı

Geçtiğimiz ay Kemal Ayvaz'la evlenen fakat düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran Hanife'den yeni bir paylaşım daha geldi. Hanife'nin Instagram hesabından yaptığı son paylaşım Kemal Ayvaz'a gönderme olarak yorumlandı.

11.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:18
Düğün fotoğraflarını kaldıran Hanife Gürdal, kafa karıştıran bir paylaşım daha yaptı

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan , geçtiğimiz ay nikah masasına oturduğu fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz'la düğün fotoğraflarını hesabından silmişti.

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Instagram hesabından canlı yayın yapan ve oldukça üzgün olduğu görülen Hanife'ye ayrıldınız sorusu sorulmuştu. Şimdi ise Hanife Gürdal'dan yeni paylaşım geldi.

Instagram'ın hikayeler bölümünden paylaşım yapan Hanife, şu ifadeleri kullandı:

"Hatalı olduğunu anlayan bir insanın bunu telafi etme çabasını gördüğümde özür beklemem. Bu bana özürden daha samimi gelir, bana samimiyet yeter"

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler